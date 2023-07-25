Два человека пострадали при столкновении легковушек в Евпатории
В Евпатории (Республика Крым) в результате столкновения легковых авто пострадали два человека. Об этом 25 июля сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на республиканское МВД.
Авария произошла 23 июля на улице Токарева. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Skoda Octavia не уступил дорогу машине Kia, двигавшейся по главной.
В результате столкновения различные травмы получили 56-летний и 52-летний пассажиры Skoda. Их доставили в больницу.
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
В тот же день в Иркутской области столкнулись Toyota 4Runner и Toyota Corona Premio. Пострадали четверо детей.