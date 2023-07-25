Венгрия выступила за допуск спортсменов всех стран на Олимпиаду

Венгрия выступает за участие спортсменов всех стран в Олимпийских играх, поскольку они должны быть полностью инклюзивными и оставаться вне политики. Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который сейчас находится в Японии, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта и конгресс Международной федерации плавания (World Aquatics).

Он сообщил о своем состоявшемся разговоре с первым вице-президентом Международного олимпийского комитета Сер Мианом, в ходе которого они обсудили тему, «как будет хорошо, если спорт станет инструментом мира и если удастся резко разделить спорт и геополитику».

«Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большим подспорьем в мирном разрешении военных конфликтов, в том числе и на Украине. Не говоря уже о том, что в случае олимпийского бойкота в проигрыше останутся спортсмены, которые всю жизнь упорно тренируются и не имеют никакого отношения к политическим решениям», — написал глава МИД Венгрии на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, «венгры особенно чувствительны к этому вопросу», так как хорошо помнят, когда в 1984 году страны социалистического лагеря вслед за СССР решили бойкотировать летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Тогда для многих спортсменов это был единственный шанс в жизни попасть на соревнования такого уровня, и им уже никогда не представилась возможность принять участие в Олимпиаде.

В свою очередь, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт 23 июля в эфире телемарафона «Единые новости» заявил, что Украина рассматривает возможность отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Причиной пересмотра решения, по словам министра, стал отказ Международного олимпийского комитета от официального приглашения России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже.

13 июля сообщалось, что Международный олимпийский комитет разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Ожидается, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято на октябрьской сессии Международного олимпийского комитета.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.