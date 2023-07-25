В Твери поймали 18 нарушивших ПДД электросамокатчиков

В Твери сотрудники местной Госавтоинспекции в ходе профилактического мероприятия «Самокат», которое длилось с 17 по 23 июля, поймали 18 нарушителей на электросамокатах. Об этом сообщают «Тверские ведомости» во вторник, 25 июля.

Все задержанные нарушили правила дорожного движения. Злоумышленников на средствах индивидуальной мобильности привлекли к ответственности.

Как напомнили в региональном ГИБДД, водители СИМ за любое нарушение правил получают штраф 800 рублей. Если человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то ему придется заплатить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Ранее в июле «Известия» писали, что число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) растет, а инспекторы не всегда имеют возможность ловить нарушителей. Эксперты призывают к ужесточению правил передвижения на электросамокатах — регистрация, водительские права, страховка.