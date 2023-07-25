Девочку спасли во время пожара в доме Саратова

Крупный пожар произошел в шестиэтажном жилом доме в Волжском районе Саратова. Там загорелась квартира на пятом этаже дома на улице Исаева.

Специалисты регионального Центра медицины катастроф рассказали ИА «Взгляд-инфо», что в квартире находилась 12-летняя девочка. Она надышалась дымом. Зайдя в сильно задымленную квартиру, пожарные обнаружили ее на балконе.

На ребенка надели спасустройство и вывели на свежий воздух. Ей была оказана медицинская помощь, сообщает ГУ МЧС.

С огнем боролись три единицы техники. Причины случившегося пока не указываются.

Ранее, 25 июля, сообщалось об обращении Генерального консульства РФ в турецкой Анталье к российским туристам с просьбой не выходить из отелей и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности из-за разыгравшихся в стране лесных пожаров. При этом в дипмиссии уточнили, что руководство Турции заверило, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам туризма.