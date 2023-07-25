Уголовное дело возбуждено в Татарстане после взрыва газа в жилом доме

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске в Республике Татарстан во вторник, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по региону.

«Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что в результате инцидента на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Вахитова получил травмы и ожоги 26-летний мужчина.

«По предварительным данным, непосредственно перед хлопком мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу», — отметили в СУ СК.

В пресс-службе МВД по региону, в свою очередь, сообщили, что квартиру, где произошел взрыв, отключили от газа год назад за неуплату.

«Газ в квартире отключили больше года назад за неуплату, заявлений от соседей не поступало», — сказали ТАСС в пресс-службе. Там добавили, что жильцы данной квартиры «злоупотребляли алкоголем и вели аморальный образ жизни».

Взрыв газовоздушной смеси в доме на проспекте Вахитова произошел ранее во вторник. Два человека пострадали. Легкие травмы получила пожилая женщина, ей оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у него сильные ожоги. Он находится в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.