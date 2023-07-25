Улица поселка Полотняный Завод «оделась» в асфальт

В поселке Полотняный Завод в Калужской области уложили асфальт на улице Молодежной, которая является одной из самых протяженных в населенном пункте. Длина заасфальтированного участка составила около 1 км, сообщает газета «Весть» во вторник, 25 июля.

По словам главы администрации поселка Василия Зелепукина, в настоящее время дорога находится в стадии приемки.

Работы выполняло ООО «СтройТайм», их стоимость составила около 9,5 млн рублей.

Ранее в июле сообщалось, что светящаяся надпись «Барятино» с сердцем появилась в одноименном городе в Калужской области. Арт-объект установили у входа в парк «Победа».