Реклама
Прямой эфир
Политика
Матвиенко указала на нарушение НАТО стабильности и безопасности в мире
Авто
Минтранс не поддержал снижение платы за проезд по трассам для большегрузов на газе
Спорт
Венгрия выступила за допуск спортсменов всех стран на Олимпиаду
Армия
Пушилин заявил об уничтожении 30% поставленной ВСУ техники Запада
Политика
Матвиенко назвала подлым актом нападение Украины на журналистов из РФ
Политика
В ГД указали на признание Киева в терроризме после угроз атаковать Крымский мост
Армия
Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов»
Авто
В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5
Политика
Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР
Армия
Призывной возраст увеличат в России до 30 лет с 1 января 2024 года
Авто
В Тульской области могут начать сборку кроссоверов Haval M6
Общество
Суд вынес приговор за госизмену экс-работникам ОПК в Курске

В МИД РФ заявили об утрате Западом морального авторитета в Африке

МИД РФ: Запад катастрофически теряет положение в Африке, он утратил моральный авторитет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные государства неотвратимо утрачивают свои позиции на Африканском континенте, теряя там моральный авторитет. Об этом заявил во вторник, 25 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров на российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Запад катастрофически теряет позиции не только с точки зрения каких-то материальных вложений. Прежде всего он теряет моральный авторитет, и это очень чувствуется на Африканском континенте», — сказал он.

Озеров добавил, что РФ не хочет конфронтации с Западом, а лишь стремится укрепить взаимоотношения со странами Африки, которые и без того весьма многообразны и имеют место в сферах науки, культуры, образования и обмена информацией.

Со слов дипломата, на Африканском континенте западные страны невзлюбили за грабительскую политику.

На этом фоне партнерство Африки с Россией наиболее целесообразно и полностью соответствует их интересам.

«Несмотря на то что всего сейчас 3% мирового ВВП производит Африка, у нее колоссальный потенциал — и сырьевой, и человеческий», — отметил Озеров.

От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине
Кто из лидеров посетит Санкт-Петербург в июле этого года

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на превращение экономически развитых стран Запада в колонии, полностью зависимые от англосаксонской метрополии. В этом контексте она указала на то, что Россия и Африка «не готовы обменивать свободу на материальные блага» в отличие от некоторых стран.

В этот же день была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023