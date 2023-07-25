В МИД РФ заявили об утрате Западом морального авторитета в Африке

Западные государства неотвратимо утрачивают свои позиции на Африканском континенте, теряя там моральный авторитет. Об этом заявил во вторник, 25 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров на российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Запад катастрофически теряет позиции не только с точки зрения каких-то материальных вложений. Прежде всего он теряет моральный авторитет, и это очень чувствуется на Африканском континенте», — сказал он.

Озеров добавил, что РФ не хочет конфронтации с Западом, а лишь стремится укрепить взаимоотношения со странами Африки, которые и без того весьма многообразны и имеют место в сферах науки, культуры, образования и обмена информацией.

Со слов дипломата, на Африканском континенте западные страны невзлюбили за грабительскую политику.

На этом фоне партнерство Африки с Россией наиболее целесообразно и полностью соответствует их интересам.

«Несмотря на то что всего сейчас 3% мирового ВВП производит Африка, у нее колоссальный потенциал — и сырьевой, и человеческий», — отметил Озеров.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на превращение экономически развитых стран Запада в колонии, полностью зависимые от англосаксонской метрополии. В этом контексте она указала на то, что Россия и Африка «не готовы обменивать свободу на материальные блага» в отличие от некоторых стран.

В этот же день была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.