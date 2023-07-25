На российский рынок официально выйдут электрокары и гибриды брендов Ora и Wey

На российском рынке автомобилей появятся новые игроки ― бренды Ora и Wey, которые продают электрокары и гибриды. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора компании-дистрибьютора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева.

По словам Акифьева, новые бренды будут официально представлены в России до конца 2023 года.

«Ora — это полностью электрические автомобили. Wey — это гибридные кроссоверы», ― уточнил исполнительный директор российского представительства Haval.

Известно, что гибридные Wey будут позиционироваться в премиальном сегменте, в то время как электромобили Ora окажутся в «достаточно высоком ценовом сегменте». Какие именно модели брендов будут представлены на российском рынке, Акифьев не сообщил.

На сегодняшний день актуальный модельный ряд марок состоит из таких автомобилей, как Ora Funky Cat, Funky Cat GT и The Next Ora Cat, а также Wey Coffee 01 и Wey Coffee 02.

Ранее, 5 июня, российские дилеры поставили в страну электромобили Ora Ballet Cat в ретростиле по цене от 3,2 млн рублей. Пятидверный хетчбэк Ora своим силуэтом напоминает Volkswagen New Beetle первого-второго поколений.

Ora Ballet Cat поставляется с электродвигателем, который развивает мощность до 171 л.с. Максимальная скорость хетчбэка ― 155 км﻿/﻿ч. Запас хода от одной зарядки составляет 401 км. Время зарядки батареи от бытовой розетки составляет восемь часов.