Спуск хрустальной люстры оперного театра сделают публичным в Астрахани

У жителей Астрахани появится возможность вблизи рассмотреть хрустальную люстру Театра оперы и балета. Спуск люстры является традиционной процедурой, но увидеть это жители смогут впервые.

Как поясняет «Астрахань-24», люстре 11 лет. Ее спроектировал архитектор высшей категории Алексей Денисов специально для Астраханского театра оперы и балета. Сейчас это самая большая люстра в Астрахани. Конструкция весит 800 кг, а ее высота — 2,5 м.

Технический осмотр люстры проводят перед началом театрального сезона. Специалисты разбирают партер, опускают конструкцию в центр зала, заменяют лампочки, моют плафоны и хрустальные кристаллы, проверяют тросы на безопасность.

Прийти на экскурсию в театр, увидеть процедуру спуска люстры и рассмотреть ее вблизи можно 25, 26 и 27 июля.