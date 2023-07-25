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Матвиенко назвала подлым актом нападение Украины на журналистов из РФ

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во вторник, 25 июля, назвала подлым актом нападение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», в результате чего погиб военкор агентства Ростислав Журавлев.

Она отметила, что необходимо провести «реальное расследование» его смерти. Матвиенко также выразила соболезнование в связи с гибелью Журавлева.

«Очевидно и понятно, что ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне», — подчеркнула Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Спикер Совфеда напомнила, что ООН и ЮНЕСКО высказали жесткое осуждение, а последняя организация также потребовала расследования. Матвиенко уточнила, что важно видеть действия после слов, чтобы «очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным».

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Ранее в этот день сообщалось, что Журавлева посмертно наградили медалью Следственного комитета (СК) России.

22 июля подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости» с помощью кассетных боеприпасов. Военкор «РИА Новости» Журавлев скончался во время эвакуации, его коллега Константин Михальчевский пострадал. Ранения также получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

По факту обстрела украинской артиллерией журналистов из РФ возбуждено уголовное дело.

Также посольство РФ в Вашингтоне возложило на США полную ответственность за удар ВСУ по корреспондентам.

Кроме того, 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.

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