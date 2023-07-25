Матвиенко назвала подлым актом нападение Украины на журналистов из РФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во вторник, 25 июля, назвала подлым актом нападение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», в результате чего погиб военкор агентства Ростислав Журавлев.

Она отметила, что необходимо провести «реальное расследование» его смерти. Матвиенко также выразила соболезнование в связи с гибелью Журавлева.

«Очевидно и понятно, что ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне», — подчеркнула Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Спикер Совфеда напомнила, что ООН и ЮНЕСКО высказали жесткое осуждение, а последняя организация также потребовала расследования. Матвиенко уточнила, что важно видеть действия после слов, чтобы «очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным».

Ранее в этот день сообщалось, что Журавлева посмертно наградили медалью Следственного комитета (СК) России.

22 июля подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости» с помощью кассетных боеприпасов. Военкор «РИА Новости» Журавлев скончался во время эвакуации, его коллега Константин Михальчевский пострадал. Ранения также получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

По факту обстрела украинской артиллерией журналистов из РФ возбуждено уголовное дело.

Также посольство РФ в Вашингтоне возложило на США полную ответственность за удар ВСУ по корреспондентам.

Кроме того, 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.