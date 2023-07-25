В Киеве водитель насмерть сбил украинского военного на блокпосту

Водитель сбил двух украинских военнослужащих на блокпосту в Киеве, один из них умер, второй в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает офис генпрокуратуры Украины в своем Telegram-канале.

Авария произошла в ночь на 25 июля в Святошинском районе города.

«По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, правоохранители задержали нарушителя на месте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 23 июля, в Амурской области поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист пытался остановить состав, чтобы не сбить переходившего пути амурчанина, но ему не удалось предотвратить трагедию.