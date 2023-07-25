Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля
Политика
В Госдуме заявили о попытках опорочить решение ЦИК о выборах в новых регионах
Мир
СМИ предрекли Байдену проблемы из-за медленных темпов контрнаступления ВСУ
Армия
ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области
Мир
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США
Мир
В ООН предупредили о грядущем росте числа самоубийств из-за общения с ИИ
Мир
Палата представителей конгресса США намерена вынести импичмент Байдену
Мир
Теннисист Зверев отверг обвинения в избиении бывшей девушки
Происшествия
В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта
Авто
За выходные в Москве зафиксировано 824 самокатчика — нарушителя ПДД
Общество
Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
Культура
В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки

В Киеве водитель насмерть сбил украинского военного на блокпосту

0
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель сбил двух украинских военнослужащих на блокпосту в Киеве, один из них умер, второй в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает офис генпрокуратуры Украины в своем Telegram-канале.

Авария произошла в ночь на 25 июля в Святошинском районе города.

«По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, правоохранители задержали нарушителя на месте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 23 июля, в Амурской области поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист пытался остановить состав, чтобы не сбить переходившего пути амурчанина, но ему не удалось предотвратить трагедию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023