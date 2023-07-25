В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят климатические угрозы

26 июля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Точка невозврата: возможно ли остановить глобальное потепление?».

По данным Всемирной метеорологической организации, июнь и первая неделя июля стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. С чем связана аномальная жара в Европе? Почему лето 2023 года по прогнозам может стать самым жарким в истории? Можно ли избежать глобальной климатической катастрофы?

Участники:

-Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН;

-Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог;

-Сергей Гулёв, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН;

-Александр Шувалов, метеоролог, руководитель прогностического центра.

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