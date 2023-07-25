Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля
Политика
В Госдуме заявили о попытках опорочить решение ЦИК о выборах в новых регионах
Мир
СМИ предрекли Байдену проблемы из-за медленных темпов контрнаступления ВСУ
Армия
ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области
Мир
Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США
Мир
В ООН предупредили о грядущем росте числа самоубийств из-за общения с ИИ
Мир
Палата представителей конгресса США намерена вынести импичмент Байдену
Мир
Теннисист Зверев отверг обвинения в избиении бывшей девушки
Происшествия
В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта
Авто
За выходные в Москве зафиксировано 824 самокатчика — нарушителя ПДД
Общество
Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
Культура
В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского дома музыки

Разработчики в Великобритании предъявили Apple иск на $1 млрд

Reuters: разработчики в Великобритании предъявили Apple иск на $1 млрд из-за комиссий в App Store
0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики в Великобритании предъявили американской корпорации Apple иск на £785 млн (около $1 млрд) из-за высоких сборов в магазине приложений App Store. Об этом сообщает Reuters во вторник, 25 июля.

Против компании выступили более 1,5 тыс. британцев. Иск в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании подал от разработчиков профессор Центра политики конкуренции при Университете Ист-Англии Шон Эннис.

«Сборы Apple с разработчиков приложений чрезмерны и возможны только из-за ее монополии на распространение приложений на iPhone и iPad», — передает его слова агентство.

Эннис также отметил, что корпорация устанавливает неправомерные цены, которые наносят ущерб создателям приложений и покупателям.

В свою очередь ранее Apple заявила, что 85% разработчиков в App Store из Европы не платят комиссию. В компании уточнили, что она помогает создателям приложений получить доступ к клиентам в 175 странах мира через онлайн-магазин.

Шпион, выйди в iPhone: как спецслужбы ведут слежку через гаджеты Apple
Тысячи айфонов оказались заражены вредоносным ПО

В феврале этого года корпорация уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный в 2020 году Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по жалобе «Лаборатории Касперского». Рестрикции ввели после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023