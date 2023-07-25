Разработчики в Великобритании предъявили Apple иск на $1 млрд

Разработчики в Великобритании предъявили американской корпорации Apple иск на £785 млн (около $1 млрд) из-за высоких сборов в магазине приложений App Store. Об этом сообщает Reuters во вторник, 25 июля.

Против компании выступили более 1,5 тыс. британцев. Иск в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании подал от разработчиков профессор Центра политики конкуренции при Университете Ист-Англии Шон Эннис.

«Сборы Apple с разработчиков приложений чрезмерны и возможны только из-за ее монополии на распространение приложений на iPhone и iPad», — передает его слова агентство.

Эннис также отметил, что корпорация устанавливает неправомерные цены, которые наносят ущерб создателям приложений и покупателям.

В свою очередь ранее Apple заявила, что 85% разработчиков в App Store из Европы не платят комиссию. В компании уточнили, что она помогает создателям приложений получить доступ к клиентам в 175 странах мира через онлайн-магазин.

В феврале этого года корпорация уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный в 2020 году Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по жалобе «Лаборатории Касперского». Рестрикции ввели после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.