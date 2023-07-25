В Удмуртию ввезли почти 20 т дынь из Казахстана

С начала 2023 года в Удмуртию было ввезено 19,5 т дынь из Казахстана, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (51,5 т). Вся продукция прошла фитосанитарный контроль, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Проверка была осуществлена в июле 2023 года, когда и поступили дыни. Результаты лабораторного анализа показали отсутствие карантинных объектов. На основании заключения о состоянии продукции дыни допустили к реализации, отмечает ИА «Сусанин».

Ранее шеф-повар Ярослав Иншаков рассказал, как правильно выбрать спелую дыню. Так, специалист призвал в первую очередь ориентироваться на запах дыни. Он должен быть сладким, но не приторным, с нотками ванили и меда.