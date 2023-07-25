Украшения на 2,3 млн рублей пытались незаконно провести в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже у пассажирки, прилетевшей из Китая, ювелирные изделия стоимостью 2,3 млн рублей. При прохождении «зеленого коридора» гражданка КНР не сообщила, что у нее в багаже кольцо и браслет, подлежащие обязательному декларированию.

Женщина прилетела рейсом Пекин – Москва. Сейчас она задержана. Экспертиза показала, что украшения новые, изготовлены из золота 750-й пробы, имеют вставки из малахита, оникса, сапфиров и бриллиантов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданки КНР уголовного дела, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее, 18 июля, сообщалось, что сотрудники Сибирской оперативной таможни обнаружили в посылке из Китая жителю Новосибирска около 2 кг синтетических наркотиков. Они были упакованы в пакеты для косметики. Запрещенные вещества изъяли в помещении одной из служб экспресс-доставки.