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Военкор Журавлев посмертно награжден медалью СК России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении погибшего журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства во вторник, 25 июля.

Журавлев посмертно награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага», передает RT.

«Медаль Следственного комитета будет вручена семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге», — говорится в тексте.

Накануне стало известно, что погибшего журналиста похоронят 28 июля в Екатеринбурге, передает НСН.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы.

Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Его коллега Константин Михальчевский был ранен.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов артиллерией ВСУ. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста.

ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева. Глава Профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы журналиста пытались скрыть истину о конфликте.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США полную ответственность за удар ВСУ по сотрудникам СМИ.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Журавлева, ответственность за его смерть несет Киев, сообщает телеканал «Звезда».

В Пекине отметили, что военные поставки США Киеву безответственны, необходимо обеспечить безопасность мирных жителей и журналистов на Украине.

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