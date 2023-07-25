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Культура
В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского дома музыки

В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского дома музыки

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Японии в рамках Фестиваля российской культуры пройдут концерты Санкт-Петербургского дома музыки под руководством художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки, народного артиста РФ Сергея Ролдугина. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе учреждения.

Камерные концерты «Посольство мастерства» пройдут с 25 по 28 июля в Токио, Сайтаме и Тибе. На них выступят солисты Дома музыки и лауреаты недавнего конкурса имени Чайковского Федор Освер, Илья Папоян, Василий Степанов.

Сергей Ролдугин, комментируя предстоящие гастроли, сказал, что «российская и японская музыкальные традиции отличаются мелодизмом и глубокой сентиментальностью, поэтому музыка Чайковского и Рахманинова всегда будет находить отклик у японского слушателя».

«Концерты проходят под знаком 150-летия Рахманинова», — добавил маэстро.

Большая часть гастрольной программы будет посвящена русскому искусству, прозвучат произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Родиона Щедрина, Мстислава Ростроповича, а также Сергея Рахманинова, чье 150-летие со дня рождения отмечается в этом году.

Выступления молодых солистов в Японии стали возможны благодаря сотрудничеству Дома музыки с обществом «Россия – Япония», основанным в 1958 году, и оргкомитетом фестивалей Российской культуры в Японии под руководством Нагацуки Хидэо.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского дома музыки. Он проходит с 2012 года, включает в себя выездные сессии мастер-классов ведущих музыкантов в регионах России и гастроли успешных молодых солистов за рубежом.

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