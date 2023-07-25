Жители Челябинской области назвали грибные места

Жители Челябинской области рассказали, в каких лесах региона удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы. Местанахождением грибов они поделились в сообществе «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Все-таки рванули в Троицк. В первый раз не пустые — подосиновики хорошие, белых тоже взяли», — написал один из участников паблика, его слова приводит ИА «Ура.ру».

Еще одна участница сообщества рассказала, что нашла маслята в Ашинском районе. По словам остальных «тихих охотников», в текущем сезоне урожай грибов пока невелик.

Ранее в июне грибникам напомнили, что за сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит до девяти лет лишения свободы. Список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.