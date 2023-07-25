Самару включили в топ-5 городов по количеству кафе на открытом воздухе

Самара вошла в пятерку городов РФ по проценту кафе и ресторанов на открытом воздухе. Исследование провела команда геосервиса «2ГИС».

Самара по этому показателю занимает четвертое место. Доля летних заведений общепита в этом городе — около 17%. В Самаре 202 заведения с летними террасами и 148 — со столиками на улице, сообщает НИА «Самара». За Самарой следует Волгоград, где доля общепита с «летниками» составляет чуть более 16%.

А самая высокая доля таких кафе — в общепите Нижнего Новгорода: более 19%. Почти у каждого пятого заведения в этом городе есть терраса или столики на улице. Таким образом, Нижний Новгород может претендовать на звание столицы летнего общепита этого года. В тройку лидеров вошли также Краснодар (18,5%) и Казань (17,3%).

Что касается общей картины, то сейчас в российских городах таких заведений на 37% больше, чем в июле 2019 года. Сейчас порядка у 15% кафе, ресторанов и баров есть террасы под навесом или столики на улице. В июле допандемийного 2019 года «летники» были у 5,7 тыс. заведений общепита.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что после информации в СМИ о многочисленных случаях отравления в летних кафе депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру проверить предприятия быстрого питания и нестационарные точки общепита в регионах. Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса.