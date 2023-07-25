Россиянам рассказали, как вернуть билет при опоздании на междугородний автобус

Эксперты сервиса путешествий «Туту» 25 июля рассказали «Известиям», как вернуть билеты на междугородний автобус, если пассажир решил не ехать, заболел, опоздал на рейс или если рейс отменили.

Уточняется, что приведенная информация актуальна для рейсов междугороднего сообщения, которые проходят только по территории России.

«Если сдать билет не позднее чем за два часа до отправления автобуса, можно вернуть стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади за вычетом 5% их стоимости. Если сдаете билет позднее этого срока, но до отправления автобуса, можно получить обратно стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади за вычетом 15% их стоимости», — рассказали эксперты «Туту».

Отмечается, что, помимо указанных 5 или 15%, которые вычитаются из стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади, удерживаются также сервисные сборы сайтов-агрегаторов.

«Эти правила действуют, даже если вы заболели и сдаете билет заранее. Получить полную стоимость обратно в случае возврата билета из-за болезни не получится. Но если вы заболели и точно понимаете, что никуда не поедете, лучше сделать возврат до отправления рейса, потому что после сумма удержаний будет больше», — уточнили эксперты.

Чтобы вернуть билет до отправления, необходимо обратиться в кассу или зайти в личный кабинет на сайте или в приложении, где была совершена покупка. Если куплено два билета, а нужно сдать один, необходимо позвонить в контакт-центр или оставить заявку через личный кабинет.

Как рассказали эксперты, если пассажир опоздал на рейс, билет на междугородний автобус по России можно сдать в течение трех часов после отправления. В этом случае удерживают 25% от стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

«Опоздание на рейс должно быть подтверждено автовокзалом. Даже если билет электронный, придется его распечатать и обратиться в кассу или к дежурному администратору вокзала, чтобы сделать отметку в билете или маршрутной квитанции. После этого нужно написать в контакт-центр сайта, где был куплен билет, и приложить к письму фото или скан маршрутной квитанции с отметкой», — уточнили они.

Если от поездки пришлось отказаться из-за болезни или травмы и есть подтверждающие документы, обратиться за возвратом можно в течение трех суток после отправления автобуса. В таком случае, по словам экспертов, также будут удержаны 25% от стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади. Кроме того, можно вместо возврата запросить новый билет, но тогда нужно будет доплатить 25% стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади.

«На международных маршрутах возврат билета после отправления автобуса часто бывает невозможен, а сборы при добровольном возврате могут быть выше, чем на маршрутах по России. Условия возврата билета на такие рейсы лучше уточнять до покупки», — добавили в «Туту».

Представители сервиса также обратили внимание, что если рейс отменен, то пассажиру должны вернуть полную стоимость проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади. Вернется ли сервисный сбор, зависит от сайта-агрегатора.

«Пассажир имеет право на компенсацию полной стоимости проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади и в том случае, если рейс задержан более чем на час, а также в ситуациях, когда пассажиру не предоставили место в автобусе или предоставили, но другой категории — дешевле, чем он покупал», — подытожили эксперты.

5 мая эксперты «Туту» рассказали, в каких случаях можно вернуть невозвратный билет и как это сделать. Так, вернуть невозвратный билет можно в форс-мажорных ситуациях. Например, в случае болезни пассажира, смерти или болезни близкого родственника. Некоторые авиакомпании считают форс-мажором официальный отказ в визе, призыв в армию пассажира или попутчика.