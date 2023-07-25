СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге

Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), фигурантке уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение. Об этом 25 июля сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Следователи, по его словам, установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине, они и завербовали Трепову через соцсети.

«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сообщил Бастрыкин «РИА Новости».

Глава СК также отметил, что в ходе следствия было проведено около 200 экспертиз. В итоге потерпевшими были признаны 85 человек, всего было допрошено около 400 человек.

Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже сдетонировало у него в руках. В результате пострадало более 30 человек.

Трепову задержали на следующий день. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позднее его переквалифицировали на террористический акт. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уточнила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания Треповой под стражей до 2 сентября.