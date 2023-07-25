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В Госдуме заявили о попытках опорочить решение ЦИК о выборах в новых регионах
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В Госдуме заявили о попытках опорочить решение ЦИК о выборах в новых регионах

Пискарев: недружественные страны пытались опорочить решение ЦИК о выборах в новых регионах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Госдуме зафиксировали попытки со стороны недружественных стран опорочить решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ о назначении выборов в новых регионах страны. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты Василий Пискарев во вторник, 25 июля.

По его словам, депутаты в ходе расследования выявили факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций (НПО). Комиссия направила обращение в правоохранительные органы.

«Уже сейчас можно заметить, что по мере приближения единого дня голосования в информационном пространстве внешними силами, их помощниками внутри страны и бежавшими за рубеж всё активнее муссируется тема мнимой нелегитимности предстоящих выборов», — приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Он подчеркнул, что на избирательных участках России готовятся провокации для создания «нужной» картинки для зарубежных СМИ.

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Ранее, 12 июля, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с 1 июня в ЦИК поступило 65 обращений на возможные нарушения в организации выборов различного уровня.

10 сентября 2023 года в России пройдет единый день голосования (ЕДГ). В этот день в стране начнутся выборы губернаторов и депутатов как минимум двух десятков субъектов РФ, а также парламентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября 2022 года регионы вошли в состав России. Переходный период, в течение которого власти страны должны урегулировать все вопросы по их интеграции, продлится до 1 января 2026 года.

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