Теннисист Зверев отверг обвинения в избиении бывшей девушки

Немецкий теннисист Александр Зверев отверг обвинения в избиении своей бывшей девушки Бренде Патеа, пишет газета Hamburger Abendblatt 25 июля.

Ранее СМИ писали о том, что берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против Зверева по обвинению в нанесении телесных повреждений бывшей девушке. По сведениям источника, теннисиста обвинила сама Патеа, от которой у спортсмена есть дочь.

«Я полностью отвергаю обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше об этом говорить не буду», — приводит слова спортсмена издание.

Сама Патеа не комментировала этот случай.

Ранее, 19 июля, газета Bild писала, что суд назначил Звереву проверку в связи с выдвинутыми обвинениями. Сообщалось, что теннисист может избежать публичных слушаний, если заплатит штраф в размере €480 тыс. Сейчас ведется расследование.

В 2020 году Звереву уже предъявляли обвинение в домашнем насилии. Его бывшая девушка Ольга Шарыпова заявила, что теннисист неоднократно бил ее во время их отношений, однако расследование было прекращено.

Александру Звереву 26 лет, он занимает 19-е место в мировом рейтинге. На Олимпийских играх в Токио 2020 года стал победителем в одиночном разряде.