Адвокат певицы Славы о скандале со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Мишустил посетил локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ
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Бастрыкин заявил о выявлении СК новых видов мошенничества при расследовании дел
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Силуанов заявил об отсутствии беспокойства о дефиците бюджета
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Дальневосточная авиакомпания «Аврора» может приобрести 21 вертолет Ми-171
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