Кинотеатр под открытым небом заработал в Тамбове

В Тамбове в парке культуры и отдыха оборудовали мобильный кинопарк «Победа в кадре». Зрители уже посмотрели две ленты о событиях Великой Отечественной войны, «28 панфиловцев» и «Ржев». Кинотеатр под открытым небом работает по субботам и при хорошей погоде.

Фильмы о героях и сражениях ВОВ тамбовчанам показывают по инициативе регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Третий кинопоказ запланирован на 29 июля. Зрителям покажут историю о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».