В МИД РФ назвали опасное последствие заседания Совета Украина - НАТО

Заседание Совета Украина – НАТО может привести к опасной вовлеченности Североатлантического альянса в конфликт, что недопустимо. Об этом 25 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на полях саммита ООН по продовольственным системам, который проходит в Риме.

Дипломат также допустил возможность участия сил НАТО в блокаде российских портов и других силовых акциях в районе Черного моря.

«Мы считаем, что натовская сторона не опосредованно, а открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией и является непосредственным участником этих действий. Здесь речь может пойти об опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми», — отметил Вершинин.

Он также добавил, что Россия внимательно следит за тем, как будут развиваться события в Черном море в свете созыва совета Украина – НАТО, назначенного на 26 июля.

Что касается вопроса восстановления зерновой сделки, то сделать это без участия Москвы будет невозможно, резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее, 23 июля, бельгийский телеканал RTBF сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 июля, по просьбе Киева проведет заседание Совета Украина – НАТО. Цель мероприятия — «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», отметило СМИ.

Созвать совет Столтенберга за день до этого призвал украинский президент Владимир Зеленский, сообщив об этом в своем Telegram-канале.

При этом ранее, 18 июля, Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор. При этом Россия готова вернуться к договоренностям в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.