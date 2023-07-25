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В МИД РФ назвали опасное последствие заседания Совета Украина - НАТО

МИД РФ: НАТО втягивается в опасные действия в конфронтации на Украине с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заседание Совета Украина – НАТО может привести к опасной вовлеченности Североатлантического альянса в конфликт, что недопустимо. Об этом 25 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на полях саммита ООН по продовольственным системам, который проходит в Риме.

Дипломат также допустил возможность участия сил НАТО в блокаде российских портов и других силовых акциях в районе Черного моря.

«Мы считаем, что натовская сторона не опосредованно, а открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией и является непосредственным участником этих действий. Здесь речь может пойти об опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми», — отметил Вершинин.

Он также добавил, что Россия внимательно следит за тем, как будут развиваться события в Черном море в свете созыва совета Украина – НАТО, назначенного на 26 июля.

Что касается вопроса восстановления зерновой сделки, то сделать это без участия Москвы будет невозможно, резюмировал замглавы МИД РФ.

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Ранее, 23 июля, бельгийский телеканал RTBF сообщил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 июля, по просьбе Киева проведет заседание Совета Украина – НАТО. Цель мероприятия — «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», отметило СМИ.

Созвать совет Столтенберга за день до этого призвал украинский президент Владимир Зеленский, сообщив об этом в своем Telegram-канале.

При этом ранее, 18 июля, Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор. При этом Россия готова вернуться к договоренностям в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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