Около 26 тыс. человек во Владивостоке остались без света из-за обрыва проводов яхтой
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- Около 26 тыс. человек во Владивостоке остались без света из-за обрыва проводов яхтой
Во Владивостоке около 26 тыс. человек остались без света из-за обрыва линии электропередач. Об этом 26 июля сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.
Без электроэнергии остались около 180 домов города. По факту произошедшего организована проверка.
«Днем 25 июля произошел порыв кабеля электропередачи, в результате чего произошло отключение подстанции «Эгершельд», — говорится в сообщении прокуратуры.
В пресс-службе «Приморских электрических сетей» отметили, что причиной стало повреждение проводов мачтой парусной яхты.
«Установлено, что районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд», — приводит сообщении пресс-службы ТАСС.
Сейчас на месте проводят ремонтные работы.
Ранее, 18 июля, более 9,5 тыс. жителей города Артем (Приморский край) остались без света после аварии на подстанции. Городская прокуратура инициировала проверку на предмет качественного выполнения требований законодательства при организации электроснабжения.