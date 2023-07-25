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Врач перечислила основные симптомы истощения организма

Диетолог Артемьева: об истощении организма говорят бессонница и сухость кожи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Отсутствие баланса нутриентов, витаминов и минералов в организме может грозить различными проблемами, так как, если ему не хватает определенных веществ, он начинает расходовать собственные резервы, что приводит к истощению. Об этом во вторник, 25 июля, рассказала «Газете.Ru» врач-генетик, диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт компании Solgar Наталья Артемьева.

«В идеале, чтобы получить все необходимые витамины и микроэлементы, человек должен употреблять с едой не менее 3000 ккал, но для среднестатистического человека в современных условиях такой рацион чрезвычайно избыточен и даже вреден», — объяснила Артемьева.

Дополнительные компоненты, заметила она, можно получить за счет употребления нутриентов, витаминов, минеральных комплексов, фитонутриентов и прочих веществ, которые добираются из еды.

Генетик уточнила, что истощение организма также выражается в появлении ряда симптомов, таких как хроническая усталость, бессонница, дисбиотические нарушения желудочно-кишечного тракта и сухость кожи.

Обнаруженный дефицит, по ее словам, необходимо устранять, так как на его фоне временная дисфункция может перерасти в хроническое заболевание. Врач посоветовала придерживаться в рационе определенной калорийности, при этом количество употребляемых калорий не должно быть меньше необходимого количества для осуществления основного обмена веществ в организме.

Специалист порекомендовала делать акцент на белки (рыба, яйца, курица, индейка) в сочетании с клетчаткой (овощи, фрукты, злаковые). Однако фруктоза, как отметила Артемьева, также способствует набору лишнего веса, поэтому можно ограничиваться одним фруктом в день.

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Если говорить о необходимых минеральных веществах, то в первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на куркумин, омега-3, витамин D и железо, добавила эксперт.

По ее словам, витамин D является основным компонентом антивозрастной терапии, так как влияет на гормональную регуляцию, обладает противовоспалительным эффекто и регулирует уровень инсулина. Железо в свою очередь необходимо организму для того, чтобы находиться в активном состоянии, резюмировала Артемьева.

Ранее, 23 июля, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, такие симптомы могут говорить о развитии варикозной болезни вен. При этом опухлость на лице, руках и ногах свидетельствует о проблемах с почками.

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