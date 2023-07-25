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Грузовик с туристами упал в труднодоступном месте на Алтае

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На Алтае попал в ДТП грузовик, в кузове которого в этот момент были туристы. Есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На данный момент известно, что авария произошла в Чемальском районе 25 июля в 8:58. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Алтай, в кузове грузовика ГАЗ-66 было 15 пассажиров. Все они являлись неорганизованными туристами.

ДТП произошло недалеко от устья реки Тура. По предварительным данным, погиб один человек, водитель и еще четверо туристов пострадали.

На помощь пострадавшим выехали пожарные, полиция и скорая помощь. Авария случилась в горной местности, куда можно добраться только на подготовленном транспорте, что осложняет ситуацию. Из Центра медицины катастроф готовятся выслать медицинский вертолет Ми-8.

Агентство уточняет, что в 2022 году на Каракольские озера также пытался добраться ГАЗ-66, но перевернулся. Пострадали туристы, приехавшие из Новосибирска.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что грузовик перевернулся в селе Элекмонар Чемальского района. В кузове ехали 14 неорганизованных туристов. 10 получили травмы, обошлось без погибших.

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