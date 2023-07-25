МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и ветром в ближайшие часы

Столичное управление МЧС России предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и шквалистым ветром утром 25 июля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 10:00 25 июля местами в г. Москве ожидается гроза, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с, в отдельных районах туман, с ухудшением видимости 200–500 м», — сказано в сообщении.

В ведомстве особо отметили необходимость быть внимательнее и осторожнее при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях. Спасатели рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Кроме того, во время грозы резко ухудшается видимость на дороге, поэтому следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Парковать авто рекомендуют вдали от деревьев.

Пешеходов призывают быть аккуратнее, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя и грозы под деревьями: это смертельно опасно.

24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве со среды. Он подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

Днем ранее, 23 июля, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что текущая неделя будет теплой и дождливой. Самым жарким, по его прогнозу, на неделе станет четверг.