В США крупный пожар произошел на ТЭС

В США в Питтсбурге (штат Пенсильвания) на теплоэлектростанции (ТЭС) произошел крупный пожар. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили местные спасательные службы в своем Twitter-аккаунте.

«Duquesne Light (DL) (компания, которой принадлежит данная ТЭС. — Ред.) находится на месте происшествия и сообщает, что авария — это результат катастрофического отказа реактора», — говорится в сообщении экстренных служб.

По данным компании DL, местные жители жалуются на перебои с электричеством, но информации о пострадавших нет.

Ранее, 19 июля, в США в городе Нью-Таун в результате взрыва резервуара нефтехранилища не менее четырех человек получили травмы. Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальных госпитализировали.