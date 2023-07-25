На саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна из РФ

На саммите Россия — Африка будет обсуждаться вариант создания логистических коридоров для поставки российского зерна и удобрений на Африканский континент. Об этом во вторник, 25 июля, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров.

«Как мне представляется, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов перспективна и реализуема с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых», — сказал Озеров в беседе с «РИА Новости».

Он также добавил, что проблемы организации поставок из РФ в Африку носят комплексный характер и решать их нужно также комплексно. Например, одна из тем для обсуждения на предстоящем саммите — создание логистических коридоров не только для продовольствия и удобрений, но и для любой продукции, произведенной Россией.

«Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — подчеркнул Озеров.

Ранее, 24 июля, президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что страна способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства. По его словам, в 2023 году ожидается рекордный урожай, а это значит, что нет оснований беспокоиться о последствиях отмены зерновой сделки.

Сделка прекратила действие 17 июля. Путин 19 июля заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

До этого, 7 июля, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.

Тогда же Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.