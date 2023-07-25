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Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля, следует из данных торгов 25 июля.

По данным сайта на 07:04, евро снижался на 53,5 копейки и находился на уровне 99,96 рубля.

Доллар находился на отметке 90,39 рубля, а юань — 12,605 рубля.

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В июле курсы доллара и евро на Мосбирже достигли годовых максимумов. Так, впервые с конца марта 2022 года они превысили 93 и 102 руб соответственно.

Как позднее, 24 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», до конца июля доллар может вырасти до 93 рублей, а евро — до 103 рублей.

До этого, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят угроз для финансовой стабильности РФ. Он подчеркнул, что ослабление курса рубля не угрожает ей.

При этом 6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты. Он выразил уверенность, что импорт достигнет необходимых объемов, что скажется на восстановлении курса.

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