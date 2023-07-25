Дальневосточная авиакомпания «Аврора» может приобрести 21 вертолет Ми-171

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» ведет переговоры о покупке 21 нового вертолета Ми-171. Это следует из материалов к посещению премьер-министром России Михаилом Мишустиным Республики Бурятия 25 июля.

В Улан-Удэ премьеру презентуют результаты работы и планы развития авиакомпании.

«Флот единой дальневосточной авиакомпании включает 147 воздушных судов 17 разных типов. Ведутся переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171», — говорится в справке.

В настоящее время «Аврора» ведет работу с авиастроителями по согласованию облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов и условий контрактов с лизингодателями.

В 2021 году на базе авиаперевозчика по поручению президента России Владимира Путина для обеспечения транспортной доступности жителей Дальневосточного федерального округа, улучшения связанности территорий и развития воздушного флота, в регионе была создана единая дальневосточная авиакомпания. Ее акционерами стали все одиннадцать регионов округа и Минвостокразвития. На сегодняшний день продолжается консолидация региональных авиакомпаний на базе «Аврора».

Ранее этим утром Мишустин прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ в рамках турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В городе премьер-министр посетит авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы, а также проведет встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.

Накануне Мишустин посетил Владивосток, откуда и началась рабочая поездка главы правительства, которая пройдет с 24 по 27 июля. Он выступил на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений», побеседовал с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф», которые представили премьер-министру свои проекты.

Также в тот день премьер-министр ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и инновационно-образовательной среды острова Русский.

В рамках турне Мишустин посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск, а также встретится с главами регионов.