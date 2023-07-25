Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали недалеко от Курил

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана недалеко от Курильских островов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр находился в Тихом океане в 141 км южнее необитаемого курильского острова Онекотан (остров северной группы Большой Курильской гряды. — Ред.) на глубине 26 км», — передает «РИА Новости» заявление начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Толчок был зафиксирован 25 июля в 12:36 по местному времени (04:36 мск). По информации Семеновой, в населенных пунктах Курильских островов жители толчков не ощутили, угроза ценами не объявлялась.

Ранее, 17 июня, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Курильских островов. Согласно оперативным данным, подземные толчки силой 2 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан.