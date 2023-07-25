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Белый дом: США не одобряют атаки ВСУ вглубь России

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США не раз высказывались против атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России, заявила в понедельник, 24 июля, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Относительно атак беспилотников в Москве, то мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России», — подчеркнула она.

При этом Жан-Пьер добавила, что подвергшийся налету украинских дронов Крым США считают территорией Украины, и там, по ее словам, ВСУ могут действовать без осуждения Вашингтона.

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Утром 24 июля была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Сообщалось, что повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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