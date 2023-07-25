Прифронтовой медик рассказала «Известиям» о работе в зоне СВО

Основная задача прифронтовых медиков — эвакуация раненых бойцов из самых горячих точек. О сложностях работы на передовой во вторник, 25 июля, рассказала «Известиям» командир медицинского взвода с позывным Яша.

Женщина приняла решение стать прифронтовым медиком еще в 2014 году. У нее не было специального образования, ее всему научили на месте. Она успела побывать и санитарным инструктором, и командиром отделения, и фельдшером роты. За семь лет накопился весомый опыт — из рядового Яша стала лейтенантом, а также получила должность командира медицинского взвода.

Задачи ее взвода — эвакуировать бойцов с линии боевого соприкосновения, оказать доврачебную помощь и доставить раненых до больницы. С определенного расстояния они забирают военнослужащих и несут до убежища на носилках. Часто — под непрекращающимся обстрелом, но Яша говорит, что привыкла.

«Самое главное при обстреле — не паниковать. Мы обязаны вести себя спокойно, потому что мы оказываем моральную помощь в первую очередь бойцу, который с нами», — поделилась медик.

Правда, иногда случалось и медикам попадать под серьезный обстрел, после которого их самих нужно было эвакуировать.

«Мы попали в сильнейший обстрел, пересиживали в блиндаже. Я через три дня должна была идти в отпуск. Я молилась всем богам, чтобы мы это пережили, чтобы в нас это не попало. Перед глазами, конечно, только дети. Всё пережили», — рассказала Яша про самый страшный в ее жизни случай.

Ранее, 18 июня, «Известия» побеседовали с 80-летним врачом Иваном Тукаревым из Северодонецка, который во время боевых действий был единственным медиком в округе. ОН рассказал, как добирался до поликлиники под обстрелами и продолжал спасать людей, потому что больше было некому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.