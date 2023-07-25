Реклама
Прямой эфир
Армия
Минометчики ВДВ разгромили технику противника в районе Артемовска
Армия
Экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты и группу пехоты ВСУ
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке
Экономика
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Мир
В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям
Мир
Полиция Израиля задержала 40 человек на протестах против судебной реформы
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Сюжет:

Минометчики ВДВ разгромили технику противника в районе Артемовска

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минометные расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут боевую работу по личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Минобороны России 25 июля показало, как это происходит.

При выполнении огневых задач десантники ведут разведку позиций противника с помощью беспилотников. Затем, выявив цели, минометчики уничтожают наблюдательные и опорные пункты, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

По словам командира минометного расчета с позывным Музыка, попытки отправить ответный снаряд у неприятеля были.

«Прилеты от них рядом ложились, но мы не падали духом и работали. Мы же тут не просто так. На нас пехота смотрит. Мы их мотивируем. Если артиллерия работает, у пехоты поднимается боевой дух», — поделился он.

Командир минометной батареи с позывным Странник добавил, что работа идет отлично, без потерь. В основном минометчики работают по целям в ходе наступления либо по разведданным, уточнил он.

У минометных расчетов считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производства первого выстрела. После расчеты работают как отлаженный механизм, где каждый боец знает свой маневр. За минуты расчеты отправляют по выявленным целям более десятка мин, пояснили в Минобороны.

Взять на излом: российская армия ведет активные действия под Купянском
Продвижение на этом направлении позволит выйти к Славянску и обезопасит от обстрелов Белгородскую область

14 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал, что ВСУ не раз пытались прорвать оборону ВС РФ на ореховском участке линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но безуспешно. Он показал, как минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады помогают российской пехоте сдерживать контрнаступление в Запорожской области.

До этого, 12 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боевой работы гаубиц в зоне СВО. По словам одного из военнослужащих РФ, цель расчетов гаубиц — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023