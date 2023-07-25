Минометчики ВДВ разгромили технику противника в районе Артемовска

Минометные расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут боевую работу по личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Минобороны России 25 июля показало, как это происходит.

При выполнении огневых задач десантники ведут разведку позиций противника с помощью беспилотников. Затем, выявив цели, минометчики уничтожают наблюдательные и опорные пункты, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

По словам командира минометного расчета с позывным Музыка, попытки отправить ответный снаряд у неприятеля были.

«Прилеты от них рядом ложились, но мы не падали духом и работали. Мы же тут не просто так. На нас пехота смотрит. Мы их мотивируем. Если артиллерия работает, у пехоты поднимается боевой дух», — поделился он.

Командир минометной батареи с позывным Странник добавил, что работа идет отлично, без потерь. В основном минометчики работают по целям в ходе наступления либо по разведданным, уточнил он.

У минометных расчетов считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производства первого выстрела. После расчеты работают как отлаженный механизм, где каждый боец знает свой маневр. За минуты расчеты отправляют по выявленным целям более десятка мин, пояснили в Минобороны.

14 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал, что ВСУ не раз пытались прорвать оборону ВС РФ на ореховском участке линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но безуспешно. Он показал, как минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады помогают российской пехоте сдерживать контрнаступление в Запорожской области.

До этого, 12 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боевой работы гаубиц в зоне СВО. По словам одного из военнослужащих РФ, цель расчетов гаубиц — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.