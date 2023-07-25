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Мошенники запугали жительницу Шелехова госизменой и похитили у нее 1,3 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мошенники пригрозили жительнице города Шелехова подозрением в государственной измене и похитили у нее 1,3 млн рублей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

«Для большей убедительности злоумышленник отправил жертве «приказ о ее обвинении» и фотографию удостоверения «следователя». При этом 50-летняя шелеховчанка засомневалась в словах звонившего и попыталась связаться с дочерью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ответ на это «силовик» пригрозил ответственностью за попытку прекращения диалога и продолжил инструктировать женщину. Он заставил ее оформить кредиты в трех банках и перевести на счет мошенников 1 млн 317 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Ранее, 14 июля, 54-лентяя жительница Саратова перевела мошенникам более 2 млн рублей через QR-код. Злоумышленники позвонили женщине и, представляясь специалистами, сообщили о попытках манипуляции со стороны третьих лиц ее банковским счетом. Затем они прислали ей QR-код, с помощью которого она сможет перевести деньги, не выходя из дома, и инструкцию, как это сделать.

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