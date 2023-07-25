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Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили танк ВСУ на марьинском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты гаубиц «Мста-Б» артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) продолжают выполнять огневые задачи в зоне спецоперации на Украине. Кадрами боевой работы российских военнослужащих во вторник, 25 июля, поделилось Минобороны РФ.

С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был обнаружен замаскированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Сразу после передачи разведданных на гаубичную батарею артиллеристы в кратчайшие сроки уничтожили противника.

«Наша корректировка засекла, как он [танк] заезжал в ангар. Нам дали корректуры, мы выбежали, сразу навелись, зарядили орудия, по команде дали огонь. Первый был у нас недолет небольшой, второй снаряд точно в цель попал. Корректировщики сказали, что цель уничтожена», — рассказал командир орудия с позывным Ми-6.

Он также добавил, что до этого они подбивали военную технику, самоходные и буксируемые орудия, подавляли артиллерию противника, поддерживали пехоту ВС РФ. Ми-6 отметил, что расчет работает довольно долго, поэтому все знают свои задачи и выполняют их на отлично.

Замаскированные позиции подразделений ВСУ, а также военная техника противника уничтожаются фугасными и осколочно-фугасными артиллерийскими боеприпасами. Они не дают ни одного шанса боевикам реализовать свои планы в ходе атак на ВС РФ.

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Ранее, 24 июля, Минобороны РФ сообщило, что противотанковый расчет Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на артемовском направлении. Мобильные группы десантников передвигаются на квадроциклах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет».

Накануне, 23 июля, стало известно, что российские военнослужащие дали отпор ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Армейская авиация и расчет противотанкового ракетного комплекса мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три вражеских танка в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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