Бастрыкин заявил о замедлении роста числа коррупционных преступлений

Следственный комитет России зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений. Об этом во вторник, 25 июля, заявил в интервью «РИА Новости» председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Если же говорить о ситуации с коррупцией в РФ в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее 3%», — сказал он.

Глава СК РФ подчеркнул, что число расследованных дел сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года. Он выразил уверенность, что работа с другими правоохранительными органами позволит добиться дальнейшего снижения уровня коррупции.

Ранее, 13 июля, Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Он обвиняется в коррупции в особо крупном размере.