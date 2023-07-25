Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты и группу пехоты ВСУ
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке
Экономика
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Мир
В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям
Мир
Полиция Израиля задержала 40 человек на протестах против судебной реформы
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Сюжет:

AP сообщило о новом пакете военной помощи США Украине на сумму до $400 млн

АР: в новый пакет военной помощи США Украине на сумму до $400 млн войдут боеприпасы для HIMARS
0
Фото: Commons.wikimedia.org/DVIDSHUB
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму до $400 млн, в которую войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое вооружение. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц страны.

«Пакет включает в себя множество боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до Stinger и Javelin», — говорится в материале.

Кроме того, планируется поставка нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Hornet — это нанодроны, используемые военными для сбора разведданных.

«США также отправляют гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для подрыва, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов для стрелкового оружия», — передает агентство заявление от анонимных источников.

По данным издания, Пентагон может оперативно изъять вооружение из своих запасов и поставить на Украину в течение нескольких дней.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

О возможном выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн сообщило Reuters ранее, 21 июля. Согласно информации собеседника агентства, ожидается, что вооружения будут переданы из запасов Пентагона.

19 июля в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

США 15 июля выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

Накануне палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023