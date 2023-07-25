AP сообщило о новом пакете военной помощи США Украине на сумму до $400 млн

США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму до $400 млн, в которую войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое вооружение. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц страны.

«Пакет включает в себя множество боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до Stinger и Javelin», — говорится в материале.

Кроме того, планируется поставка нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Hornet — это нанодроны, используемые военными для сбора разведданных.

«США также отправляют гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для подрыва, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов для стрелкового оружия», — передает агентство заявление от анонимных источников.

По данным издания, Пентагон может оперативно изъять вооружение из своих запасов и поставить на Украину в течение нескольких дней.

О возможном выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн сообщило Reuters ранее, 21 июля. Согласно информации собеседника агентства, ожидается, что вооружения будут переданы из запасов Пентагона.

19 июля в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

США 15 июля выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

Накануне палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.