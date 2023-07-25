Зеленский предостерег ЕС от неевропейского решения по экспорту с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым и неевропейским решение о возможном продлении ограничений на экспорт украинской сельхозпродукции в некоторые страны Евросоюза после 15 сентября. После совещания 24 июля он записал видео, в котором выразил надежду на рациональное решение Европы, отметив свою готовность к любому развитию событий.

«У нас с Еврокомиссией установлена договоренность о 15 сентября как крайней дате действия ограничений на наш зерновой экспорт, и мы надеемся, что европейская сторона выполнит свои обязательства. Потому что абсолютно недопустимо и откровенно не по-европейски любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную возможность действовать рациональнее, чем закрывать границы для того или иного товара. Мы постараемся отыскать такое решение, которое будет отвечать духу нашей Европы», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам украинского президента, Киев активно работает над поиском решения по этому вопросу. Зеленский рассчитывает, что европейские страны выполнят обязательства и ограничения прекратят действовать.

21 июля агентство Bloomberg со ссылкой на украинского министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского сообщило, что объемы экспорта продовольствия с Украины упали минимум на 30% после прекращения действия зерновой сделки. Министр добавил, что многие поставщики переключились на поставки грузовиками или по железной дороге.

Однако в начале июля доктор наук и профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак рассказывал, что Польшу буквально затопили импортные зерновые, особенно пшеница и кукуруза c Украины. Он ссылался на данные министерства финансов и Национального налогового управления.

31 мая сообщалось, что Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Еврокомиссия 2 мая запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.