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Экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты и группу пехоты ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили прямой наводкой опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило Минобороны РФ.

Военнослужащие получили координаты от разведчиков, которые до этого тщательно изучили местность в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик танка уничтожил укрепленное сооружение украинских боевиков.

«Мои задачи при подъезде на огневой рубеж по прямой наводке — подъехать, быстро расстопорить башню, найти цель и поразить ее», — рассказал наводчик танка Т-90 «Прорыв» с позывным Малой.

Используя зенитную установку боевой машины, танкисты подавили личный состава ВСУ, завершив разгром опорного пункта.

«Тяжелую технику мы уничтожаем нашей родненькой пушкой, а пехоту противника стараемся пулеметами», — поделился командир танкового взвода с позывным Спартак.

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Ранее, 24 июля, Минобороны сообщило, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» подавил огневые точки и опорные пункты ВСУ на купянском направлении. Командование группировки уже не в первый раз отмечает, что танкисты Западного военного округа уверенно и профессионально действуют на поле боя.

19 июля стало известно, что служащие Воздушно-десантных войск подавляют ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» действуют на передовой, уничтожая вражеские опорные пункты и находящихся там боевиков. Линия разграничения проходит непосредственно перед огневым рубежом, поэтому военные стараются подойти на максимально близкое расстояние и произвести выстрел прямой наводкой.

Военный эксперт Алексей Леонков в этот же день в беседе с «Известиями» рассказал о преимуществах и технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Это продвинутая машина с обновленной системой управления огнем «Калина», отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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