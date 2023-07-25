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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по городу.

«По данным следствия, неустановленное в настоящее время лицо из числа сотрудников одной из строительных организаций города не обеспечило безопасное нахождение на строительном объекте, расположенном на Полюстровском проспекте, рабочих, в результате чего вечером 23 июля 2023 года при выполнении работ по монтажу системы вентиляции произошло падение рабочего, уроженца ближнего зарубежья с высоты 13-го этажа», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что рабочий погиб на месте. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч.2 ст.216 УК РФ).

Ранее, 13 июля, строительная люлька с рабочим упала на асфальт с высоты во время ремонта фасада одного из домов в районе Люблино на юго-востоке Москвы. По словам собеседника «Известий», на место немедленно прибыла скорая помощь, пострадавшего госпитализировали.

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