Продавец верификации Instagram-аккаунта рассказал об услуге

Стоимость верификации аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) на черном рынке достигла 500 тыс. рублей, узнали «Известия».

Официально Instagram-аккаунты, которые соответствуют всем требованиям, проходят верификацию на основании подтверждающих личность документов и получают синюю галочку бесплатно или легально за $12 в месяц. Раньше такой услуги не было и получить заветную галочку было сложнее.

Теперь блогеры, деятели шоу-бизнеса, медийные люди или профессионалы в какой-либо области стали рассматривать вариант покупки атрибута онлайн-статусности у специальных продавцов верификации.

Услуга продажи верификации аккаунта проводится якобы через сотрудников Meta. Стоимость ее на черном рынке достигла 500 тыс. рублей, рассказали «Известиям» люди, которые предоставляют подобные услуги.

«Создать новый аккаунт с галочкой стоит 300 тыс. рублей, в среднем это занимает от часа до двух дней. Сделать отметку на ваш аккаунт — 500 тыс. рублей. У нас большая команда, которая занимается верификацией аккаунтов. Мы работаем через друзей и партнеров в компании», — рассказал собеседник «Известий», который занимается такими услугами.

При этом специалисты по информационной безопасности предупреждают, что использование подобных услуг крайне небезопасно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цвет сообщения синий: цена нелегальной верификации в Instagram достигла 500 тыс.