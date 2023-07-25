В Рослесхозе назвали регионы с наиболее сложной ситуацией с лесными пожарами

Наиболее сложной обстановка с лесными пожарами остается в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области, рассказал «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

С начала года площадь, пройденная огнем, составила порядка 3 млн га, что в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений, пояснил замруководителя Рослесхоза. Это в условиях, когда лесопожарный сезон начался на три недели раньше и погодные условия крайне неблагоприятные, напомнил он.

«Сегодня мы находимся на летнем пике лесопожарного сезона. По предварительным прогнозам, пик спадет в течение двух недель», — спрогнозировал Венглинский.

В числе наиболее «горимых» регионов он назвал Якутию, Хабаровский край и Магаданскую область. Пожары там происходят на очень удаленных и труднодоступных территориях, например, есть возгорания в 1,8 тыс. км от Якутска. Даже такие удаленные пожары необходимо ликвидировать, настаивает замруководителя Рослесхоза. Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет, заверил он.

Якутии, Хабаровскому краю и Магаданской области помогают около тысячи специалистов Авиалесоохраны и региональных лесопожарных формирований.

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