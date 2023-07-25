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Эксперты оценили последствия появления подлодок США у берегов Южной Кореи

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Фото: REUTERS/Pool/WOOHAE CHO
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Появление американских подлодок у Корейского полуострова — обострение ситуации со стороны США, однако к серьезной эскалации конфликта между Северной и Южной Кореей вряд ли приведет. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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«Американцы обостряют ситуацию под предлогом поддержки Южной Кореи и чуть меньше Японии. Особых рисков, впрочем, нет. Кроме того, что Северная Корея начнет чаще ракеты пускать. Но нельзя исключать, что какие-то могут быть неожиданные ситуации на границе между Кореями или на морской границе», — отметил военный эксперт Андрей Фролов.

Как подчеркнул ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин, хотя в настоящее время на Корейском полуострове и наблюдается напряженность, ни Пхеньян, ни Сеул не хотят начинать полномасштабный военный конфликт.

18 июля американская атомная подлодка впервые за почти 40 лет зашла в южнокорейский порт Пусана, а 24 июля у берегов острова Чеджудо оказалась уже вторая субмарина. При этом власти Северной Кореи отреагировали на действия Вашингтона, напомнив, что наращивание размещения стратегических средств, включая стратегическую ядерную подлодку, «может подлежать условиям применения ядерного оружия».

Кроме того, после каждого появления подлодок ВМС Соединенных Штатов Пхеньян проводил пуск ракет в сторону Японского моря.

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