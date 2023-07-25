СМИ сообщили о критике бундесвера действий офицеров ВСУ

Представители бундесвера раскритиковали действия офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила газета Bild со ссылкой на секретный доклад, оказавшийся в распоряжении издания.

«[Воинские части] разделены настолько мало, что, хотя каждая из частей что-то делает, общего боевого руководства не распознать», — передает газета.

По мнению немецких военных, подобное дробление подразделений не дает возможность единого ведения боя, а также увеличивает вероятность «дружественного огня».

Кроме того, представители бундесвера, наблюдавшие за действиями украинских офицеров, отметили, что у ВСУ нет элементов боя, которые позволили бы в нужный момент установить огневое превосходство. В этом случае, передает издание, ни превосходство по численности или в вооружении, ни пройденное обучение не помогут.

Ранее в этот день военный эксперт Франц-Стефан Гади в беседе с изданием Das Erste заявил, что ВСУ терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах ВСУ виновато командование. Так, в начале контрнаступления у украинских боевиков не было координации действий наступающих частей.

Накануне, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко, в свою очередь, указал, что при таком количестве ликвидированной иностранной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский 21 июля признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Зеленский отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.