Полиция Израиля задержала 40 человек на протестах против судебной реформы

Полиция Израиля задержала около 40 человек за время стихийных акций протеста, которые начались в понедельник, 24 июля, после одобрения парламентом первой части судебной реформы, вызвавшей острое неприятие оппозиции. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, из 40 человек 15 были задержаны в Тель-Авиве, где продолжаются массовые демонстрации.

Как сообщила The Times of Israel, отряды конной полиции начали вытеснять участников стихийной акции протеста с шоссе Аялон на востоке Тель-Авива. Митингующие при этом отказываются подчиняться стражам порядка и не расходятся с проезжей части, пытаясь сопротивляться полицейским.

Протесты и попытки перекрыть движение на трассах усилились в Израиле 24 июля, после того как парламент страны одобрил первый законопроект в рамках судебной реформы. Депутаты от оппозиции покинули пленарное заседание израильского парламента в знак протеста, что привело к единогласному принятию документа.

23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

22 июля к Иерусалиму пришла толпа митингующих. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой, в частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.